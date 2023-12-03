МИГРАНТ ЗАБИЛ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ. ПОСЛЕ БЕЗЗУБОГО ПРИГОВОРА ВСПЛЫЛА ЕЩЁ ОДНА СТРАННАЯ ИСТОРИЯ Массу разгневанных комментариев оставили пользователи в соцсетях после того, как забивший насмерть женщину на петербургской остановке мигрант получил всего 6 лет лишения свободы.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 03.12.2023
Комментарии
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в
вера
Страна,проснись! зачем ты уподобаешься быдлу? своих героев мордуем, а перед "понаехавшими" скромно голову опускаем?: до чего дошли? Господи,вразуми!
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13 час.
татьяна кирк
До чего же Вы правы !Я с ужасом читаю, что происходит у нас в Питере. И это город- герой ! Да и не только у нас. Пропали все человеческие ценности : совесть, неприятие подлости, милосердие. мужская честь и достоинство, защита слабых..... Торжествуют безразличие, злость, безнаказанность, равнодушие и, конечно, деньги ! Какой-то бесконечный ужас.....
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13 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Люди, кто остановит этот кишлачный беспредел, сколько еще должно погибнуть русского народа чтобы остановился этот мигрантский захват нашей страны.Терпенье людей на пределе
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11 час.
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