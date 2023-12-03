БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 284 подписчика

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Свежие комментарии

  • Андрей Михайлов
    это да. плюсую"БРАТ" НАОБОРОТ: ...
  • Валерий Вадимов
    потому что закопали идеологию,а девиз-бабло побеждает зло написан на флаге чинуш...можно даже сказать на кремлёвских ..."БРАТ" НАОБОРОТ: ...
  • mike
    При советской власти дети в войнушку играли, с фашистами сражались, сейчас дети в бандитов играют."БРАТ" НАОБОРОТ: ...

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 03.12.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 03.12.2023

МИГРАНТ ЗАБИЛ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ. ПОСЛЕ БЕЗЗУБОГО ПРИГОВОРА ВСПЛЫЛА ЕЩЁ ОДНА СТРАННАЯ ИСТОРИЯ Массу разгневанных комментариев оставили пользователи в соцсетях после того, как забивший насмерть женщину на петербургской остановке мигрант получил всего 6 лет лишения свободы.

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Комментарии
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в
вера
Страна,проснись!  зачем ты уподобаешься быдлу?   своих героев мордуем, а перед &quot;понаехавшими&quot; скромно голову опускаем?:   до чего дошли? Господи,вразуми!
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13 час.
татьяна кирк
До чего же Вы правы !Я с ужасом читаю,  что  происходит у нас в Питере. И это город- герой !  Да и не только у нас.  Пропали все  человеческие ценности :  совесть, неприятие подлости, милосердие.  мужская честь и достоинство, защита слабых..... Торжествуют безразличие, злость, безнаказанность, равнодушие и, конечно, деньги !   Какой-то бесконечный ужас.....
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13 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Люди, кто остановит этот кишлачный беспредел, сколько еще должно погибнуть русского народа чтобы остановился этот мигрантский захват нашей страны.Терпенье людей на пределе
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11 час.

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