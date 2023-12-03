ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 03.12.2023

Страна,проснись! зачем ты уподобаешься быдлу? своих героев мордуем, а перед "понаехавшими" скромно голову опускаем?: до чего дошли? Господи,вразуми!

татьяна кирк

До чего же Вы правы !Я с ужасом читаю, что происходит у нас в Питере. И это город- герой ! Да и не только у нас. Пропали все человеческие ценности : совесть, неприятие подлости, милосердие. мужская честь и достоинство, защита слабых..... Торжествуют безразличие, злость, безнаказанность, равнодушие и, конечно, деньги ! Какой-то бесконечный ужас.....