Титов о руке Эраковича в матче со «Спартаком»: «Согласен с Аршавиным – если за такое не давать пенальти… Если футболисту помогают руки, то я не знаю, кто он тогда»

В 21-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 77-й минуте защитник петербуржцев Страхиня Эракович в собственной штрафной площади прервал передачу красно-белых, и мяч от его ноги отскочил в руку.
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