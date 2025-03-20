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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
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Титов о руке Эраковича в матче со «Спартаком»: «Согласен с Аршавиным – если за такое не давать пенальти… Если футболисту помогают руки, то я не знаю, кто он тогда»

В 21-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 77-й минуте защитник петербуржцев Страхиня Эракович в собственной штрафной площади прервал передачу красно-белых, и мяч от его ноги отскочил в руку.

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