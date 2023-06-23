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Нейросеть показала счастливые концовки известных фильмов

Нейросеть показала счастливые концовки известных фильмов

На «Титанике» лодок хватило на всех, и Джек спокойно ждал спасения вместе с Розой / © Midjourney Оби-Вану удалось договориться с Энакином в конце «Звездных войн: Эпизод III — Месть ситхов»  / © Midjourney Джон Коффи из «Зеленой мили» отбыл наказание и вышел из тюрьмы / © Midjourney Медперсонал понял, что произошла ошибка, и Макмерфи из «Пролетая над гнездом кукушки» покинул психиатрическую клинику / © Midjourney Тедди Дэниэлс из «Острова проклятых» оказался настоящим сыщиком и вышел к журналистам после громкого ареста директора острова / © Midjourney Оказалось, в той самой коробке из фильма «Семь» было просто огромное количество сладостей / © Midjourney .

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