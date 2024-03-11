Минфин: правкомиссия утвердила условия обмена замороженными активами

Как сообщили в Министерстве финансов РФ, правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами, условия проведения опубликованы на сайте организатора торгов — ООО «Инвестиционная палата».
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