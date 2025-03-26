Китайский потоп: может ли вал товаров из КНР захлестнуть Россию

Китай стал главной целью политики импортных пошлин американской администрации во главе с Дональдом Трампом, которая ввела тарифы для КНР уже дважды в дополнение к тем, что существовали при прежнем правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии