Страховое возмущение: бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги

Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги. Речь идет об автоматической страховке при покупке авиа- и ж/д билетов, страховке при оказании банковских услуг, коммунальных услуг, в том числе когда в них автоматически включается оплата кабельных каналов, услуг консьержа и так далее.