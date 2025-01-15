Страховое возмущение: бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги

Бизнесу запретят навязывать дополнительные услуги. Речь идет об автоматической страховке при покупке авиа- и ж/д билетов, страховке при оказании банковских услуг, коммунальных услуг, в том числе когда в них автоматически включается оплата кабельных каналов, услуг консьержа и так далее.
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