Дайджест дня: обновленное JPN Taxi, Dongfeng Mage для России и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Модернизирован специализированный кэб Toyota JPN Taxi, который выпускается в Японии с 2017 года.
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