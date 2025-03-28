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Военное обозрение

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Президент России предложил ввести на время до выборов внешнее управление на Украине под эгидой ООН

Президент России предложил ввести на время до выборов внешнее управление на Украине под эгидой ООН

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