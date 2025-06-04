В российском регионе повысили выплаты новобранцам СВО

В Красноярском крае увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны В Красноярском крае увеличили выплаты при заключении контракта с Минобороны для отправки в зону проведения специальной военной операции (СВО).
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