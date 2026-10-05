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Ерохин о матче против Аргентины Месси в 2017-м: «Такая игра в карьере дорогого стоит. Понимаешь, что перед тобой мастер. Может обойти двоих или четверых на небольшом пространстве»

Полузащитник « Зенита »  Александр Ерохин  вспомнил о том, как в составе сборной России играл против  Лионеля Месси .

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