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Grok Илона Маска превращает одного разработчика в целую студию — ИИ создаёт игры, миры и приложения за часы. Появились новые примеры

Grok Илона Маска превращает одного разработчика в целую студию — ИИ создаёт игры, миры и приложения за часы. Появились новые примеры

Маск заявил, что создавать игры с Grok действительно простоНовые примеры показывают, как искусственный интеллект Илона Маска берёт на себя программирование, дизайн и тестирование, позволяя создавать сложные проекты в одиночку.

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