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Трэй Янг приобрел дом в Южной Калифорнии за 20 миллионов долларов

Трэй Янг приобрел дом в Южной Калифорнии за 20 миллионов долларов

Лидер «Хоукс» Трэй Янг приобрел особняк в Южной Калифорнии за 20 миллионов долларов. Дом ранее принадлежал экс-звезде НФЛ Клэю Мэттьюзу, который купил его, когда он был членом «Лос-Анджелес Рэмс».

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