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Europe 1: Макрон обсуждает варианты развития событий, отставка не предпочтительна

Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает варианты развития событий со своими советниками, расматривается и возможность отставки на фоне объявления о роспуске Нацсобрания и проведения внеочередных парламентских выборов.

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