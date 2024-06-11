Europe 1: Макрон обсуждает варианты развития событий, отставка не предпочтительна

Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает варианты развития событий со своими советниками, расматривается и возможность отставки на фоне объявления о роспуске Нацсобрания и проведения внеочередных парламентских выборов.
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