Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет TaurusИстребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus.
Европарламент от лица Коллективного гитлера сделал ещё шажок к своей гибели в огне III Мировой войны
Комментарии
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А
Александр24
Подождите, скоро и тактическое ядерное оружие поставят. Дождёмся...
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23 час.
radiofree RF
Всё равно будут поставлять,им не нужна победа России,реваншисты грёбанные.
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22 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Тем дольше товарищ Путин будет затягивать с адекватной реакцией на их эскалацию, тем быстрее придем к лобовому столкновению с НАТО и началу третьей мировой.Но и в этом случае, мы можем проиграть, так как у США доктрина превентивного удара.Если у США удачно получится нанести превентивный мгновенный ядерный удар, то вряд ли они получат ответный от России, так как всем будет не до этого.Попустительство и потворство бандиту, никогда не приводит к хорошему результату. Не стоит откладывать в долгий ящик ответ, на усиление наглости бандитов. Отпор всегда должен таким, чтобы бандита сбивала с ног и еще лучше, чтобы бандит наложил в штаны. Словесные пугалки давно уже их не впечатляют.Можно иметь любое оружие и превосходство его перед врагом, но если нет решимости использовать это оружие, то это вовсе не оружие, а просто бутафория или по простому говоря, макеты.
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17 час.
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