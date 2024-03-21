Европарламент от лица Коллективного гитлера сделал ещё шажок к своей гибели в огне III Мировой войны

ЛК

Любовь Кузьмина

Тем дольше товарищ Путин будет затягивать с адекватной реакцией на их эскалацию, тем быстрее придем к лобовому столкновению с НАТО и началу третьей мировой.Но и в этом случае, мы можем проиграть, так как у США доктрина превентивного удара.Если у США удачно получится нанести превентивный мгновенный ядерный удар, то вряд ли они получат ответный от России, так как всем будет не до этого.Попустительство и потворство бандиту, никогда не приводит к хорошему результату. Не стоит откладывать в долгий ящик ответ, на усиление наглости бандитов. Отпор всегда должен таким, чтобы бандита сбивала с ног и еще лучше, чтобы бандит наложил в штаны. Словесные пугалки давно уже их не впечатляют.Можно иметь любое оружие и превосходство его перед врагом, но если нет решимости использовать это оружие, то это вовсе не оружие, а просто бутафория или по простому говоря, макеты.