Макрон обсудил со Стармером меры против пошлин Трампа и ситуацию на Украине

Global Look Press / Lionel Guericolas / Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 5 апреля обсудили возможные меры реагирования на новые пошлины США, а также ситуацию на Украине.
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