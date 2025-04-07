В Астраханской таможне утвердили нового начальника

Им стал ранее исполняющий обязанности первый заместитель начальника Новороссийской таможни. Руководитель Федеральной таможенной службы РФ Валерий Пикалев с 4 апреля назначил Андрея Онипко начальником Астраханской таможни.
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