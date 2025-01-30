«Шахматные игры» Илона Маска: на пути к Нобелевской премии

Оказывается, Маска выдвинули на Нобелевскую премию. Депутат Европарламента от Словении Бранко Грим предложил номинировать американского миллиардера, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска на Нобелевскую премию в 2025 году за поддержку свободы слова и продвижение идей мира.
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