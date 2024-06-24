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СССР-Россия

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ВСУ не пожалели 7,5 миллионов долларов на удар по гражданским

ВСУ не пожалели 7,5 миллионов долларов на удар по гражданским

Стоимость одной ракеты M39 ATACMS - около полутора миллионов долларов. ВСУ запустили по Севастополю пять.

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Комментарии
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Константин Линьков
ВСУ таких денег не имеет, это запад не пожалел таких денег, что бы нас убивать, а ВСУ это наёмники выполняющие приказы запада и за это получают деньги от запада! Сами ВСУ нищие! Надо то же такое же отправить и по западным говнюкам! Почему не сбили западный беспилотник в чёрном море у Крыма, вот вопрос!
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12 час.
ВА
Виктор Александров
Политик Саша Лосева (не я лишил его отчества) предлагает, на основе прецедентного права, предать суду Украину и США, признать их государствами - террористами. Ранее судили Ливию за сбитый над Локерби Boeing 747. Кстати, телевидение России не заметило игр БРИКС в Казани. На кого же телевидение в России работает? Кстати, «Цена — сумма денег, которую хочет получить продавец в обмен на определенную вещь. Стоимость — это величина затрат на покупку или изготовление товара, а также сопутствующих расходов без учета выручки, полученной от его продажи». Источник: https://kipmu.ru/chem-otlichaetsya-cena-ot-stoimosti/ Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен. P.S. С удивлением сегодня узнал, что меня читают не только в Германии и США, но и в Токио. На русском языке!
Чем отличается цена от стоимости? - Научно-популярный журнал: «Как и Почему»
Научно-популярный журнал: «Как и Почему» - Стремитесь расширить свой кругозор, быть в курсе последних новостей из мира науки и получить новые знания? Все это можно сделать на страницах научно-популярного журнала «Как и Почему». Наши статьи – доказательство того, что научная информация не обязательно должна быть сложной и непонятной. Стараемся разложить все по полочкам и представить различные темы так, чтобы нашим читателям было интересно. А главное – после прочтения не осталось дополнительных вопросов. Рады активным обсуждениям в комментариях!
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11 час.
АА
Алекс Архипов
Спутники надо сбивать.
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8 час.

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