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Ничушкин о переходе в «Коламбус»: «Я не ждал обмен. Бесконечно благодарен «Колорадо» – там я по-новому полюбил хоккей»

Нападающий « Коламбуса » Валерий Ничушкин прокомментировал обмен из « Колорадо ». 31-летний россиянин покинул команду после семи сезонов в ней.

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