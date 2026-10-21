Президент Украины Владимир Зеленский © Kylie Cooper/Reuters«Военный пакет» спутниковой связи Starlink под названием Starshield все еще остается ограничен для Украины, но США будет работать над налаживанием его работы.
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