Александр Беглов поздравил нахимовцев с юбилеем училища

Сегодня оно отмечает 80-летие Губернатор Александр Беглов направил поздравление руководству Нахимовского военно-морского училища, научно-педагогическому коллективу, воспитанникам и выпускникам в связи с 80-летием учреждения.
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