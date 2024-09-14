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Петербургский дневник

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Александр Беглов поздравил нахимовцев с юбилеем училища

Александр Беглов поздравил нахимовцев с юбилеем училища

Сегодня оно отмечает 80-летие Губернатор Александр Беглов направил поздравление руководству Нахимовского военно-морского училища, научно-педагогическому коллективу, воспитанникам и выпускникам в связи с 80-летием учреждения.

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