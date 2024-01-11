ВО: На теле каждого пятого мертвого солдата ВСУ находят признаки суицида

Из сообщений Telegram-канала “Иди и смотри”, ссылающегося на данные украинских военных медиков, становится ясно, что основной причиной небоевых потерь является смерть военнослужащих от злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, пишет Военное обозрение.