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ВО: На теле каждого пятого мертвого солдата ВСУ находят признаки суицида

Из сообщений Telegram-канала “Иди и смотри”, ссылающегося на данные украинских военных медиков, становится ясно, что основной причиной небоевых потерь является смерть военнослужащих от злоупотребления алкоголем и наркотическими веществами, пишет Военное обозрение.

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