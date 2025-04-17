Володин рассказал о 15 принятых законах по борьбе с нелегальной миграцией

Спикер Госдумы подчеркнул, что работа по наведению порядка в данной сфере будет продолжена.Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал в своём телеграм-канале о работе депутатов, которые инициировали и приняли 15 законов, касающихся миграционной сферы.