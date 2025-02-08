Си Цзиньпин призвал содействовать всестороннему возрождению северо-восточного региона Китая в новую эпоху

Чанчунь, 8 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу призвал провинцию Цзилинь углубленно осуществлять стратегические планы ЦК КПК по всестороннему возрождению северо-восточного региона Китая в новую эпоху и играть более важную роль в продвижении китайской модернизации.