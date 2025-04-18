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Мадина Абдусаламова рассказала историю успеха своего ювелирного бренда

Мадина Абдусаламова рассказала историю успеха своего ювелирного бренда

Ювелирный дом Karjewy, основанный еще мамой Мадины, отмечает свой 20-летний юбилей. И это не просто бренд, а целая история, в которой переплетаются семейные ценности, страсть к искусству и безупречное качество.

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