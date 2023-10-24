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Овощи и фрукты в детском рационе /Как научить ребенка есть полезную еду

Овощи и фрукты в детском рационе /Как научить ребенка есть полезную еду

Несмотря на то, что специалисты Всемирной организации здравоохранения регулярно напоминают, что овощи и фрукты должны ежедневно присутствовать в рационе взрослых и в детском питании, далеко не все следуют этим рекомендациям.

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