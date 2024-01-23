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  • Елена Мамонова
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«Роскосмос» запланировал постепенную монетизацию своих услуг

«Роскосмос» запланировал постепенную монетизацию своих услуг

Планируется постепенная монетизация космических услуг, заявил на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

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