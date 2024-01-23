«Роскосмос» запланировал постепенную монетизацию своих услуг

Планируется постепенная монетизация космических услуг, заявил на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения») генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии