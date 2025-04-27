Советский и постсоветский стаж: что нужно знать для правильного расчета пенсии в 2025 году Юлия ЧелкановаПенсия — это важная часть жизни каждого человека, и ее размер зависит не только от накоплений, сделанных в последние годы, но и от стажа работы в прошлом.