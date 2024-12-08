Природная уникальность: в России создали волшебное освещение

Идеальная цветопередача на основе научных расчетов, уникальная форма каждого светильника и использование светопроводящей матрицы в сочетании с оргстеклом способны создать умиротворяющую атмосферу в доме, офисе и в любом другом помещении.
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