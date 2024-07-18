Ракетное предложение: чем Россия ответит на американское оружие в Германии

Фракция «Альтернатива для Германии» может инициировать внеочередное заседание бундестага, чтобы обсудить ситуацию вокруг планов США разместить в 2026 году на территории ФРГ ракетные комплексы, выяснили «Известия».
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