Южный Федеральный

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Прокуратура Кубани направила в суд дело о надругательстве в Тимашевске над телом умершей

Прокуратура Кубани направила в суд дело о надругательстве в Тимашевске над телом умершей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено против владельца похоронного агентства после того, как он привез тело умершей женщины к администрации Тимашевска, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

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