Не ложитесь так! Врач Пироговского университета – о позах, которые калечат спину

Казалось бы, какая разница, как спать? Но отечественный специалист Вячеслав Артищев утверждает: поза на животе – это настоящая бомба замедленного действия для нашего позвоночника.
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