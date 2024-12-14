Apple прекращает продажи iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE в Европе

Apple прекратит продавать в Европе смартфоны iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE. Устройства будут убраны из онлайнового каталога и розничных магазинов компании к 28 декабря, но авторизованные ретейлеры смогут продавать устройства до полного исчерпания складских запасов.