Apple прекращает продажи iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE в Европе

Apple прекратит продавать в Европе смартфоны iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE. Устройства будут убраны из онлайнового каталога и розничных магазинов компании к 28 декабря, но авторизованные ретейлеры смогут продавать устройства до полного исчерпания складских запасов.
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