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NetEase: Гениальный маневр Владимира Путина с госдолгом США поразил американцев

NetEase: Гениальный маневр Владимира Путина с госдолгом США поразил американцев

Обозреватели китайского издания «NetEase» рассказали о «гениальном манёвре» российского лидера Владимира Путина с госдолгом США, который поразил американцев.

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