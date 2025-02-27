Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервале с 19:15 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтоженывосемь украинских БПЛА:шесть БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА – над территорией Брянской области.
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