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Царьград

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Полузащитник Дайя Мешид арендован алжирским "Бен Акнун" до 2027

Полузащитник Дайя Мешид арендован алжирским "Бен Акнун" до 2027

20-летний полузащитник Дайя Мешид из махачкалинского "Динамо" перешёл в аренду на лето 2027 года в алжирский клуб "Бен Акнун".

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