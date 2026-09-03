Полузащитник Дайя Мешид арендован алжирским "Бен Акнун" до 2027

20-летний полузащитник Дайя Мешид из махачкалинского "Динамо" перешёл в аренду на лето 2027 года в алжирский клуб "Бен Акнун".
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