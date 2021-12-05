Всё об оружии

74 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Виген, не только Скабеева, "грешит" этим и Норкин. Но вот мне кажется, что Вы отвлекаете публику от более важной темы...ОЛЬГА БУДИНА О ЛО...
  • Тахир Сукуров
    Забыли написать название плана. Думаю, подошел бы план "Барбаросса". Только, конечная точка - Берлин.Немецкая газета B...
  • Горыныч
    За такие хайпы надо не извинения от них принимать, а чтоб на нары загремели.Хайповыми видосам...

Повторит ли Путин ошибку Сталина

Повторит ли Путин ошибку Сталина

Можно ли доверять гарантиям НАТО, пусть и в письменном виде? Дмитрий Родионов На фото: Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс (Фото: Алексей Ерешко/ТАСС) Москва предлагает начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх