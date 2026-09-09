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Последнее окно. Октябрь может стать точкой перелома для Украины?

Последнее окно. Октябрь может стать точкой перелома для Украины?

Стали известны некоторые детали переговоров спецпосланников Дональда Трампа с представителями официального Киева - во время визита Стивена Уткоффа и Джареда Кушнера на Украину.

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