Собянин: На портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Портал стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что на столичном портале поставщиков за пять лет проведен миллион котировочных сессий на общую сумму свыше 169,2 млрд руб.