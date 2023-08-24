Юго-Восточный Курьер

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Собянин: На портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Портал стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что на столичном портале поставщиков за пять лет проведен миллион котировочных сессий на общую сумму свыше 169,2 млрд руб.

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