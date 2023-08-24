Собянин: На портале поставщиков Москвы за 5 лет провели 1 млн котировочных сессий

Портал стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что на столичном портале поставщиков за пять лет проведен миллион котировочных сессий на общую сумму свыше 169,2 млрд руб.
Портал стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, что на столичном портале поставщиков за пять лет проведен миллион котировочных сессий на общую сумму свыше 169,2 млрд руб.
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