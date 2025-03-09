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Всё о женщинах

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  • Boris Borisov
    Стоит назыать себя стилистом и... сразу получишь право втюхивать  беспросветным идиотам  про " цвета этой весной" !!!!Стилист назвал цв...
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Модель Барбара Палвин снялась в кружевном топе и прозрачной юбке в Париже

Модель Барбара Палвин снялась в кружевном топе и прозрачной юбке в Париже

«Ангел» Victoria's Secret и модель Барбара Палвин продемонстрировала фигуру в прозрачной юбке. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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