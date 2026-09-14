Проявить себя в спартакиаде «Мой спортивный район» смогут жители Тимирязевского

В Москве стартовал уже четвертый сезон популярной спартакиады «Мой спортивный район», и это отличная возможность не только проверить свою выносливость, но и встретиться с соседями на спортивных площадках.
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