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Разумовский вестник

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Проявить себя в спартакиаде «Мой спортивный район» смогут жители Тимирязевского

В Москве стартовал уже четвертый сезон популярной спартакиады «Мой спортивный район», и это отличная возможность не только проверить свою выносливость, но и встретиться с соседями на спортивных площадках.

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