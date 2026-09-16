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Царьград

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Фонд ЛНР запустил в 2026 году программу поддержки бизнеса

Фонд ЛНР запустил в 2026 году программу поддержки бизнеса

В 2026 году Фонд микрофинансирования ЛНР инициировал программу "Для своих", направленную на поддержку малого и среднего бизнеса участниками СВО.

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