Бывший глава СДПГ Лафонтен: Украина — это государство с безграничной коррупцией

Украина - это государство с безграничной коррупцией, которое не имеет демократических структур. Об этом заявил экс-глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Оскар Лафонтен в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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