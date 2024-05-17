«Атомная» энергетика: каким будет новый российский электрокар

В конце следующего года в столице начнется серийный выпуск нового российского электрокара «Атом». Пока же он представлен только в виде нескольких ходовых прототипов, которые используются для настройки ездовых характеристик машины.
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