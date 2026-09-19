В Забайкалье на выборах в Госдуму проголосовали 20% избирателей

В Забайкалье на выборах депутатов Госдумы-2026 проголосовали порядка 20% избирателей. Такие предварительные сведения 19 сентября привела председатель краевого избиркома Светлана Судакова в ходе общения со студентами в Центре общественного наблюдения, передаёт корреспондент «МК в Чите».