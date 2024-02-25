Улучшили положение и заняли более выгодные рубежи: МО сообщило об успехе российских войск на двух направлениях

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. При этом бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении.
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