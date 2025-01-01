В Приднестровье начаты отключения газа 

Из-за прекращения поставок российского «голубого топлива» ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сегодня до полудня отключит от газоснабжения: крышные котельные, обеспечивающие отопление; частные дома в городах, селах и поселках; многоквартирные дома с автономным отоплением.
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