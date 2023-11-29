Бывший глава СВР Украины заявил, что жену Буданова отравили мышьяком и ртутью

В организме жены главы ГУР Кирилла Буданова Марианны, которую накануне доставили в больницу с отравлением , нашли мышьяк и ртуть, сказал бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк со ссылкой на источники в украинских силовых структурах.