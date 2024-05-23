На юго-западе Англии женщину принесли в жертву

<p>Археологи из Борнмутского университета провели исследование 2000-летних останков женщины, найденных в 2010 году на территории Уинтерборн-Кингстон на юго-западе Англии, и пришли к выводу, что она была убита ножом в шею.
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