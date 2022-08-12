В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налогов и сборов

В Приморье сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность 52-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
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