В Приморье перед судом предстанет обвиняемый в сокрытии денежных средств, предназначенных для взыскания налогов и сборов

В Приморье сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность 52-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.